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11 августа 2020, 12:24 9

В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка, пострадали 10 человек

11 августа 2020, 12:24 9
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В маршрутке находились 16 пассажиров
В маршрутке находились 16 пассажиров
Фото: из открытых источников
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В городе Днепр на улице Павлова произошла авария: в маршрутное такси въехал грузовой автомобиль Mercedes. Пострадало 10 человек, которые с различными травмами направлены в 16-ю городскую больницу.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Предварительно установлено, что грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Как пояснил 22-летний водитель грузовика, он двигался со стороны Набережной Заводской и не справился с управлением во время поворота.

Патрульные на месте происшествия оказали первую домедицинскую помощь пострадавшим. Погибших нет.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, еще двое пострадали.

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