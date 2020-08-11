В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка, пострадали 10 человек
В городе Днепр на улице Павлова произошла авария: в маршрутное такси въехал грузовой автомобиль Mercedes. Пострадало 10 человек, которые с различными травмами направлены в 16-ю городскую больницу.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Предварительно установлено, что грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Как пояснил 22-летний водитель грузовика, он двигался со стороны Набережной Заводской и не справился с управлением во время поворота.
Патрульные на месте происшествия оказали первую домедицинскую помощь пострадавшим. Погибших нет.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, еще двое пострадали.