Мэрия Ивано-Франковска сделала громкое заявление относительно открытия школ с 1 сентября

Власти города не будут принимать во внимание решение Кабмина

Власти города не будут принимать во внимание решение Кабмина

Рixabay

Несмотря на решение правительства относительно карантина в Украине и разделения регионов на зоны, Ивано-Франковск откроет школу 1 сентября.

Об этом сообщил в своем Facebook мэр города Руслан Марцинкив, пишет RegioNews.

По его словам, школы активно готовятся, создают все условия для учеников.

"Наносим специальные разметки движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы. Мы заботимся о здоровье детей, но и заботимся о надлежащем образовании", - добавил Марцинкив.

Он отметил, что правительство меняет условия каждый день, но власти города ставят цель - создать все условия и начать обучение и полноценную жизнь с 1 сентября.

Напомним, в начале августа Марцинкив выступил против усиления карантина.