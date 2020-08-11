14:41  11 августа
Александра Кольченка признали виновным в драке под посольством Беларуси
11:34  11 августа
Садовый о заявлении Степанова: во Львове не разворачивают больницы второй волны
13:10  11 августа
На Донбассе увеличилось количество пожаров: штаб ООС забил тревогу
UA | RU
UA | RU
11 августа 2020, 14:32 7

Мэрия Ивано-Франковска сделала громкое заявление относительно открытия школ с 1 сентября

11 августа 2020, 14:32 7
Читайте також українською мовою
Власти города не будут принимать во внимание решение Кабмина
Власти города не будут принимать во внимание решение Кабмина
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Несмотря на решение правительства относительно карантина в Украине и разделения регионов на зоны, Ивано-Франковск откроет школу 1 сентября.

Об этом сообщил в своем Facebook мэр города Руслан Марцинкив, пишет RegioNews.

По его словам, школы активно готовятся, создают все условия для учеников.

"Наносим специальные разметки движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы. Мы заботимся о здоровье детей, но и заботимся о надлежащем образовании", - добавил Марцинкив.

Он отметил, что правительство меняет условия каждый день, но власти города ставят цель - создать все условия и начать обучение и полноценную жизнь с 1 сентября.

Напомним, в начале августа Марцинкив выступил против усиления карантина.

Кабмин карантин Ивано-Франковск школы мер
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стало известно, какие области не готовы ослабить карантин
11 августа 2020, 12:01
В Украине существенно увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом
11 августа 2020, 11:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »