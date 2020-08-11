Мэрия Ивано-Франковска сделала громкое заявление относительно открытия школ с 1 сентября
Власти города не будут принимать во внимание решение Кабмина
Власти города не будут принимать во внимание решение Кабмина
Несмотря на решение правительства относительно карантина в Украине и разделения регионов на зоны, Ивано-Франковск откроет школу 1 сентября.
Об этом сообщил в своем Facebook мэр города Руслан Марцинкив, пишет RegioNews.
По его словам, школы активно готовятся, создают все условия для учеников.
"Наносим специальные разметки движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы. Мы заботимся о здоровье детей, но и заботимся о надлежащем образовании", - добавил Марцинкив.
Он отметил, что правительство меняет условия каждый день, но власти города ставят цель - создать все условия и начать обучение и полноценную жизнь с 1 сентября.
Напомним, в начале августа Марцинкив выступил против усиления карантина.
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