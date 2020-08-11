Мерія Івано-Франківська зробила гучну заяву щодо відкриття шкіл з 1 вересня

Влада міста не братиме до уваги рішення Кабміну

Влада міста не братиме до уваги рішення Кабміну

Рixabay

Попри рішення уряду щодо карантину в Україні і поділу регіонів на зони Івано-Франківськ відкриє школи 1 вересня.

Про це повідомив у своєму Facebook мер міста Руслан Марцінків, пише RegioNews.

За його словами, школи активно готуються, створюють всі умови для учнів.

"Наносимо спеціальні розмітки руху, облаштовуємо місця скринінгу температури і закуповуємо дезінфектори. Ми дбаємо про здоров'я дітей, але й дбаємо про належну освіту", - додав Марцінків.

Він зазначив, що уряд змінює умови кожен день, але влада міста ставить мету - створити всі можливі умови та почати навчання і повноцінне життя з 1 вересня.

Нагадаємо, на початку серпня Марцінків виступив проти посилення карантину.