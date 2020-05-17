Олег Ляшко во второй раз стал отцом

У лидера радикальной партии родился сын

У лидера радикальной партии родился сын

Жена Олега Ляшко Росита родила малыша в одном из роддомов столицы

Об этом сам Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook.

Родился сын! Спасибо Богу и жене за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", - поделился радостью Ляшко.

Родился сын! Спасибо Богу и жене за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома. Опубликовано Олегом Ляшко Воскресенье, 17 мая 2020 г.

Напомним, о беременности жены Олега Ляшко Роситы стало известно из соцсетей на прошлой неделе. Это первый общий ребенок 48-летнего политика и 50-летней Роситы.

Олег Ляшко и Росита в браке с 2018 года. До этого отношения у них длились 20 лет.

Стоит отметить, что у бывшего нардепа есть взрослая дочь Владислава Горбенко.