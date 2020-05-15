Днепропетровская область: из водоема извлекли тело ребенка

Мальчик прыгнул в воду и мгновенно исчез из поля зрения

Фото: ГСЧС

Мальчик прыгнул в воду и мгновенно исчез из поля зрения

Вечером, 14-го мая, в Службе спасения получили сообщение, что в городе Желтые Воды пятеро детей прыгали с технического моста в воду, один мальчик не вынырнул.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Прибыв на место, спасатели установили, что на берегу водоема находятся личные вещи ребенка ориентировочно 11-ти лет. Свидетели показали место, куда прыгнул парень и мгновенно исчез из поля зрения. Чрезвычайники с помощью резиновой лодки начали поиск ребенка, но найти потерпевшего не удалось.

Сегодня, 15 мая, на поиски утонувшего мальчика направлено водолазов-спасателей, ими обследовано 3000 кв. метров подводной акватории.

В 11:30 на глубине 11 м и на расстоянии 60 м от берега водолазами-спасателями найдено и извлечено тело мальчика из водоема.

Напомним, с начала мая на водоемах страны утонуло уже 38 человек. Причиной трагических случаев становится то, что люди переоценивают собственные силы и посещают места возле водоемов, не приспособленые для купания.