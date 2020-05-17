Олег Ляшко вдруге став батьком
У лідера радикальної партії народився син
У лідера радикальної партії народився син
Дружина Олега Ляшка Росіта народила малюка в одному з пологових будинків столиці
Про це сам Олег Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.
Народився син! Дякую Богу і дружині за найбільше щастя на світі! Щиро дякую нашим найкращим медпрацівникам пологового будинку", - поділився радістю Ляшко.
Народився син! Дякую Богу і дружині за найбільше щастя на світі! Щиро дякую нашим найкращим медпрацівникам пологового будинку.Опубліковано Олегом Ляшком Неділя, 17 травня 2020 р.
Нагадаємо, про вагітність дружини Олега Ляшка Росіти стало відомо із соцмереж минулого тижня. Це перша спільна дитина 48-річного політика і 50-річної Росіти.
Олег Ляшко та Росіта у шлюбі з 2018 року. До того стосунки в них тривали 20 років.
Варто зазначити, що у колишнього нардепа є доросла дочка Владислава Горбенко.
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