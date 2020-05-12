В Харьковской области закрыли детскую поликлинику из-за вспышки коронавируса среди персонала
В Харьковской области в городе Первомайский из-за вспышки коронавирусной инфекции закрыли на карантин детскую поликлинику.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Первомайского Николай Бакшеев, передает RegioNews.
Больница закрывается со вторника, 12 мая. Известно, что там зафиксировали вспышку коронавируса среди персонала. Заболело девять медиков. Двое медиков госпитализированы, в частности первая и самая старшая заболевшая (79 лет). Остальные – на самоизоляции и находятся под дистанционным наблюдением семейных врачей.
В медицинском учреждении проводятся работы по дезинфекции и обследованию остального персонала.
Одновременно служба семейных врачей организует прием детей специалистами, у которых ПЦР тест отрицательный, то есть они здоровы", - написал Бакшеев.
Напомним, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 мая в Украине 16 023 лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19.
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