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Алёна Коханчук Редактор [email protected]
12 мая 2020, 10:33 14

В Харьковской области закрыли детскую поликлинику из-за вспышки коронавируса среди персонала

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12 мая 2020, 10:33 14
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В медицинском учреждении проводятся работы по дезинфекции и обследованию остального персонала
Фото: pexels
В медицинском учреждении проводятся работы по дезинфекции и обследованию остального персонала

В Харьковской области в городе Первомайский из-за вспышки коронавирусной инфекции закрыли на карантин детскую поликлинику.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Первомайского Николай Бакшеев, передает RegioNews.

Больница закрывается со вторника, 12 мая. Известно, что там зафиксировали вспышку коронавируса среди персонала. Заболело девять медиков. Двое медиков госпитализированы, в частности первая и самая старшая заболевшая (79 лет). Остальные – на самоизоляции и находятся под дистанционным наблюдением семейных врачей.

В медицинском учреждении проводятся работы по дезинфекции и обследованию остального персонала.

Одновременно служба семейных врачей организует прием детей специалистами, у которых ПЦР тест отрицательный, то есть они здоровы", - написал Бакшеев.

Напомним, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 мая в Украине 16 023 лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19.


коронавирус карантин медики больницы Харьковская область
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