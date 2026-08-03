Унікальні кадри операції ГУР: українські Magura уразили об'єкти РФ у Криму

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Бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, під час якої уразили два радіолокаційні об'єкти російських військ

Про це повідомили у ГУР МО України, передає RegioNews.

За даними розвідки, наприкінці липня 2026 року українські спецпризначенці застосували новітні морські платформи Magura, оснащені FPV-дронами. Завдяки цьому вдалося завдати ударів по наземних цілях окупантів.

Зокрема, були уражені машина управління зі складу радіолокаційного комплексу "Подльот" та система розпізнавання "свій-чужий" – радіолокаційний запитувач "Пароль-4".

Командир спецпідрозділу Group 13 із позивним "Тринадцятий" заявив, що відтепер морські платформи Magura становлять загрозу для російських військ не лише на морі, а й на суходолі.

У ГУР нагадали, що від початку повномасштабної війни оператори Group 13 знищили дев'ять і пошкодили п'ять російських кораблів, знищили три гелікоптери та два винищувачі РФ, а також пошкодили ще один ворожий гелікоптер.

Як відомо, в ніч на 26 липня бійці Департаменту безпілотних систем ГУР вистежили російський ЗРК С-400 "Тріумф" в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок точного удару розвідники спалили пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6 зі складу комплексу.