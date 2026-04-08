15:41  08 квітня
У Тернополі працівники ТЦК побили до крові цивільного
11:15  08 квітня
Впав на колії: у Києві на залізничній станції загинув чоловік
08:08  08 квітня
Жорстоке вбивство Ігоря Комарова на Балі: яке покарання чекає на злочинців
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2026, 16:55

Уражено нафтобази, логістичні об’єкти та станцію радіо-електронної розвідки ворога у Криму

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В ніч на 8 квітня Сили оборони України уразили нафтобази у Феодосії, де виникла пожежа, та Гвардійському на території Криму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на цих об’єктах противник накопичує та зберігає пально-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ.

Серед іншого наші воїни били по станції радіо-електронної розвідки в районі Новоозерного та позиційному району берегового ракетного комплексу "Бастіон” в районі Софіївки в тимчасово окупованому українському Криму.

"Втрати ворога уточнюються", – додали у Генштабі.

Також було завдано вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів ворога у районах Світлого (Запорізька область), Суходільська (Луганщина) та Великої Новосілки (Донеччина).

Нагадаємо, на початку квітня українські військові уразили склад БпЛА, літак та РЛС росіян у тимчасово окупованому Криму. Втрати ворога уточнюються.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Крим Генштаб втрати росіян Сили оборони
РФ запустила по Україні майже 180 безпілотників: є влучання на 12 локаціях
08 квітня 2026, 08:25
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ на фронті
08 квітня 2026, 07:22
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
У Тернопільському ТЦК прокоментували інцидент із побиттям цивільного
08 квітня 2026, 17:29
Скандальних керівників ТЦК із Київщини перевели на передову
08 квітня 2026, 17:05
Смертельна ДТП на Житомирщині: водій влетів у дерево
08 квітня 2026, 16:45
Офіцеру, який організував фіктивну службу депутатки Дніпропетровської облради, загрожує до 10 років ув’язнення
08 квітня 2026, 16:39
У водоймі на Черкащині виявили тіло жінки
08 квітня 2026, 16:28
У Києві агент РФ готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України
08 квітня 2026, 16:15
В Укренерго попередили про додаткові відключення світла
08 квітня 2026, 15:50
У Києві прямо на ділянці лісового фонду організували бізнес: прокуратура почала розслідування
08 квітня 2026, 15:45
У Тернополі працівники ТЦК побили до крові цивільного
08 квітня 2026, 15:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Всі блоги »