Уражено нафтобази, логістичні об’єкти та станцію радіо-електронної розвідки ворога у Криму

В ніч на 8 квітня Сили оборони України уразили нафтобази у Феодосії, де виникла пожежа, та Гвардійському на території Криму

RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на цих об’єктах противник накопичує та зберігає пально-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ.

Серед іншого наші воїни били по станції радіо-електронної розвідки в районі Новоозерного та позиційному району берегового ракетного комплексу "Бастіон” в районі Софіївки в тимчасово окупованому українському Криму.

"Втрати ворога уточнюються", – додали у Генштабі.

Також було завдано вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів ворога у районах Світлого (Запорізька область), Суходільська (Луганщина) та Великої Новосілки (Донеччина).

