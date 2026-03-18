Диверсія в Криму: партизани АТЕШ знищили тепловоз під Сімферополем

Партизанський рух АТЕШ повідомив про успішну диверсію на залізничному вузлі поблизу Сімферополя

Про це активісти руху інформують у своєму Телеграм-каналі.

За даними активістів, в результаті операції було знищено тепловоз, який не підлягає швидкому відновленню.

Операцію провели напередодні 18 березня – дати, яку Росія називає "днем возз'єднання2 Криму.

За даними руху, залізнична гілка використовувалася для постачання російських підрозділів на Запорізькому напрямку, де тривають активні бойові дії. Знищення тепловоза фактично заблокувало ці поставки – підрозділи залишилися без планового поповнення запасів.

АТЕШ зазначає, що йдеться про доставку боєприпасів, запчастин та інших ресурсів для техніки, що безпосередньо впливає на боєздатність російських сил на передовій.

