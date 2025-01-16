В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов крылатыми ракетами "Калибр" с моря

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Сегодня утром, 16 января, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 06:00 известно, что:

в Черном море вражеские корабли отсутствуют;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море находятся семь вражеских кораблей, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

Напомним, в ночь на 10 января беспилотники Службы безопасности Украины и крылатая ракета "Нептун" отработали по составу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области России. Это была совместная операция СБУ и ВМС ВСУ.