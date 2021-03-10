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10 марта 2021, 10:54 1750

В ГПСУ рассказали, с какой целью украинцы ездят в оккупированный Крым

10 марта 2021, 10:54 1750
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Фото из открытых источников
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Админграницу с Крымом в феврале пересекли 27,3 тысячи человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передает RegioNews.

"В феврале админграницу с временно оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 27,3 тысячи человек и более 3,2 тысячи транспортных средств. При этом как на подконтрольную украинской власти территорию, так на оккупированный полуостров направлялось примерно одинаковое количество людей", — говорят в ведомстве .

По данным ГПСУ, подавляющее большинство граждан пересекает КПВВ для решения социально-бытовых проблем, посещения близких родственников, обучения и т.д.

Пограничники отказали в пропуске 38 иностранцам и 36 гражданам Украины. Причиной были чужие, недействительные, технически неисправные документы, а также поддельные отметки ГПСУ.

Также выявили 125 человек, нарушивших порядок въезда в оккупированный Крыму и выезда из него, и составили 185 админпротоколов на общую сумму почти 215 тыс.грн.

В пограничной службе также отметили влияние распространения COVID-19: за два месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го количество людей и транспорта на КПВВ снизилась на 84,4% и 87,6% соответственно.

Контрольные пункты продолжают работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что на Донбассе работают лишь два КПВВ.

Украина Крым пограничники люди Пункты пропуска

 
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