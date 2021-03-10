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10 березня 2021, 10:54 1756

У ДПСУ розповіли, з якою метою українці їздять до окупованого Криму

10 березня 2021, 10:54 1756
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Прикордонники відмовили у пропуску 38 іноземцям і 36 громадянам України
Фото з відкритих джерел
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Адмінмежу з Кримом у лютому перетнуло 27,3 тисячі людей.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передає RegioNews.

"У лютому адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом в обох напрямках перетнуло 27,3 тисячі осіб та понад 3,2 тисячі транспортних засобів. При цьому як на підконтрольну українській владі територію, так на окупований півострів прямувала приблизно однакова кількість людей", — кажуть у відомстві.

За даними ДПСУ, переважна більшість громадян перетинає КПВВ задля розв'язання соціально-побутових проблем, відвідування близьких родичів, навчання тощо.

Прикордонники відмовили у пропуску 38 іноземцям і 36 громадянам України. Причиною стало виявлення чужих, недійсних, технічно несправних документів, а також підроблених відміток ДПСУ.

Також виявили 125 осіб, які порушили порядок в’їзду до окупованого Криму та виїзду з нього, і склали 185 адмінпротоколів на загальну суму майже 215 тис. грн.

У прикордонній службі також відзначили вплив поширення COVID-19: за два місяці 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го кількість людей і транспорту на КПВВ знизилася на 84,4% та 87,6% відповідно.

Контрольні пункти продовжують працювати у штатному режимі.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі працюють лише два КПВВ.

Україна Крим прикордонники люди Пункти пропуску

 
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