Крымскотатарским заключенным продлили арест до июня

24 марта Ростовский областной суд удовлетворил ходатайство следователя о дальнейшем содержании под стражей восьмерых обвиняемых до 14 июня, ранее десятерых задержанных постигла та же участь - им продлили срок содержания по стражей до 15 июня

Фото: Facebook

24 марта Ростовский областной суд удовлетворил ходатайство следователя о дальнейшем содержании под стражей восьмерых обвиняемых до 14 июня, ранее десятерых задержанных постигла та же участь - им продлили срок содержания по стражей до 15 июня

Об этом сообщается на странице "Крымская солидарность" у Facebook, передает RegioNews. В России и оккупированном ею Крыму продлили срок содержания под стражей фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир" о так называемом терроризме. Как сообщается, Ростовский областной суд постановил, что Руслан Сулейманов, Асан Яников, Сейран Муртаза, Иззет Абдуллаев, Эрфан Османов, Сеитвели Сейтабдиев, Алим Каримов и Аким Бекиров будут находиться в следственном изоляторе до 14 июня. Сами задержанные в зале суда заявили, что против них не предоставлены доказательства. Кроме того, ранее решением "Верховного суда" оккупированного Крыма, Рустем Шейхалиев, Риза Изетов, Сервет Газиев, Яшар Муединов, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов, Владлен Абдулкадыров, Раим Айвазов и Ремзи Бекиров будут находиться в СИЗО до 15 июня 2020 года. Стоит отметить, что речь идет о задержанных татарах 27 марата прошлого года. Тогда в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир". 28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски. Позже "Киевский райсуд" Симферополя арестовал всех 23 крымских татар. Некоторых этапировали в РФ, некоторые удерживаются в крымских СИЗО. Ранее уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова заявила, что издевательства оккупационной власти в так называемых судах "Республики Крым" над крымскими татарами – продолжаются.

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