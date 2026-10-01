На Кіровоградщині чоловіка засудили до 8 років ув'язнення за напад на літню жінку

Фото: прокуратура Кіровоградської області

У Новоукраїнці Кіровоградської області 46-річного чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі за грабіж із застосуванням насильства, вчинений в умовах воєнного стану. Потерпілою стала літня жінка, до будинку якої чоловік прийшов під час планового відключення електроенергії

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Добровеличківський районний суд визнав чоловіка винним за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України.

Як встановив суд, у грудні 2025 року чоловік прийшов до будинку літньої знайомої в Новоукраїнці. Жінка проживала сама та знала нападника, оскільки раніше він допомагав їй по господарству.

Зайшовши до оселі, чоловік попросив води. У цей час у будинку не було електроенергії через планове відключення.

За даними суду, в темряві чоловік почав хапати господиню за руки та закривати їй рот долонею, щоб вона не могла покликати на допомогу.

Жінка чинила опір і змогла виштовхнути нападника за поріг. Коли вона почала кликати на допомогу, тримаючи в руці мобільний телефон, чоловік вирвав його.

Потерпіла забігла до будинку та замкнула двері. Нападник намагався знову потрапити всередину, смикав двері та пошкодив їхню ручку. Після цього він пішов із викраденим телефоном.

Унаслідок нападу жінка отримала легкі тілесні ушкодження.

Через п’ять днів правоохоронці затримали чоловіка. У нього вилучили мобільний телефон, який потерпіла згодом упізнала.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав лише факт заволодіння телефоном, однак заперечував, що застосовував до жінки насильство.

Суд не погодився з його версією. Застосування насильства підтвердили показання потерпілої та свідків, висновок судово-медичної експертизи та інші докази, досліджені під час розгляду справи.

Сторона захисту просила призначити чоловікові покарання з випробуванням. Однак суд відхилив це клопотання та призначив йому 8 років позбавлення волі.

Обставиною, що обтяжує покарання, суд визнав вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.