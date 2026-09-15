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15 сентября 2026, 18:37

В Кировоградской области мужчину приговорили к 7 годам и 8 месяцам тюрьмы за сбыт психотропов

15 сентября 2026, 18:37
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В Кировоградской области 45-летний житель Светловодска признан виновным в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ с целью сбыта, а также их незаконном сбыте, совершенном повторно

Об этом сообщили в Кировоградской прокуратуре, передает RegioNews .

Как сообщили правоохранители, мужчина продавал метамфетамин местным жителям. В ходе обысков у него изъяли подготовленные к сбыту психотропные вещества, электронные весы и другие вещественные доказательства.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание - 7 лет и 8 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Досудебное расследование осуществляли следственные отделения полиции №1 (Светловодск) Александрийского районного отдела полиции ГУНП в Кировоградской области.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, что в Херсонской области будут судить 54-летнюю жительницу Высокополья, которая, по данным следствия, несколько лет незаконно хранила автомат, боеприпасы и взрывчатку, а впоследствии попыталась продать часть арсенала за 25 тысяч гривен.

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