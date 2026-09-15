В Кировоградской области мужчину приговорили к 7 годам и 8 месяцам тюрьмы за сбыт психотропов
В Кировоградской области 45-летний житель Светловодска признан виновным в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ с целью сбыта, а также их незаконном сбыте, совершенном повторно
Об этом сообщили в Кировоградской прокуратуре, передает RegioNews .
Как сообщили правоохранители, мужчина продавал метамфетамин местным жителям. В ходе обысков у него изъяли подготовленные к сбыту психотропные вещества, электронные весы и другие вещественные доказательства.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание - 7 лет и 8 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Досудебное расследование осуществляли следственные отделения полиции №1 (Светловодск) Александрийского районного отдела полиции ГУНП в Кировоградской области.
Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке.
Напомним, что в Херсонской области будут судить 54-летнюю жительницу Высокополья, которая, по данным следствия, несколько лет незаконно хранила автомат, боеприпасы и взрывчатку, а впоследствии попыталась продать часть арсенала за 25 тысяч гривен.