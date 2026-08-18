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18 серпня 2026, 18:59

П’ять років за ґратами: на Кіровоградщині п’яний чоловік викрав авто та покинув його понівеченим

18 серпня 2026, 18:59
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Фото: прокуратура Кіровоградської області
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На Кіровоградщині суд визнав винним жителя Голованівського району у незаконному заволодінні автомобілем та викраденні особистих документів потерпілого. Чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна

Про це повідомили в прокуратурі, передає RegioNews.

Злочин стався у березні 2026 року близько другої години ночі в селі Сабатинівка. Чоловік проник на територію приватного домоволодіння, сів у незамкнений Nissan Primera, ключі від якого залишилися в замку запалювання, завів автомобіль та поїхав.

Під час виїзду з подвір’я він пошкодив ворота, бетонний стовп та дерево. Через отримані пошкодження автомобіль невдовзі зламався, тому чоловік залишив його на узбіччі дороги.

Крім того, із салону автомобіля він викрав особисті документи потерпілого.

У суді чоловік повністю визнав свою вину. Обставиною, що обтяжила покарання, суд визнав вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 289 та частиною 3 статті 357 Кримінального кодексу України та призначив йому остаточне покарання — п’ять років позбавлення волі без конфіскації майна.

Засудженого взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний хлопець виманив гроші зі студентки з Одеси. Більша частина викрадених коштів була виплатою родині загиблого військовослужбовця ЗСУ.

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