У Світловодську чоловіка засудили до 6 років ув'язнення за збут психотропів

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

У Світловодську суд визнав винним чоловіка у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті психотропних речовин, а також зберіганні прекурсорів. Йому призначили 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За публічного обвинувачення прокурорів Олександрійської окружної прокуратури суд встановив, що упродовж травня–жовтня 2024 року чоловік виготовляв амфетамін і метамфетамін та продавав їх наркозалежним людям у Світловодську.

Правоохоронці задокументували чотири факти збуту психотропних речовин.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка також вилучили канабіс, який він зберігав для подальшого збуту, прекурсор для виготовлення заборонених речовин, електронні ваги та пакувальні матеріали.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину.

Суд визнав його винним за ч. 1, 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 311 Кримінального кодексу України та призначив покарання — 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Черкащині правоохоронці викрили організовану групу, яка вирощувала коноплі та збувала канабіс. До її складу входили троє жителів області віком від 42 до 71 року.