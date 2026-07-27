У Кропивницькому піймали 19-річного розповсюджувача психотропів

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Прокурори Кропивницької окружної прокуратури повідомили про підозру 19-річному жителю Кропивницького у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту у великих розмірах

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За даними слідства, молодик незаконно придбав психотропну речовину PVP, розфасував її у 99 окремих згортків та зберігав із метою подальшого продажу.

Правоохоронці затримали підозрюваного у лісосмузі поблизу одного з гуртожитків у Кропивницькому.

Під час особистого обшуку в його кишенях виявили та вилучили 99 згортків із кристалічною речовиною. За висновком експертизи, це особливо небезпечна психотропна речовина PVP загальною масою майже 6,75 грама.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Кропивницького районного управління поліції.

Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що поліція Полтави затримала двох молодих чоловіків, яких підозрюють у незаконному обігу наркотиків.