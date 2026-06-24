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24 июня 2026, 18:28

В Кировоградской области разоблачена схема хищения 2,8 млн грн на ремонте площади

24 июня 2026, 18:28
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Фото: Кировоградская областная прокуратура
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Прокуроры Знаменской окружной прокуратуры сообщили о подозрении физическому лицу-предпринимателю, подозреваемому в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге документов во время ремонта Площади Героев Майдана в Знаменке

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2023 году подрядчица выполняла работы по капитальному ремонту центральной площади города. После завершения работ в акты приемки были внесены сведения об использовании тротуарной плитки, которая якобы отвечала всем требованиям государственных стандартов.

Проведенные экспертизы установили, что часть использованных материалов не соответствовала нормативным показателям прочности и морозостойкости. Тем не менее, работы были приняты и оплачены по полной стоимости.

По версии следствия, в результате таких действий из местного бюджета безосновательно уплачено более 2,8 млн. гривен за материалы ненадлежащего качества.

Предпринимателям доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Напомним, что прокуроры Херсонской окружной прокуратуры совместно со следователями полиции разоблачили схему, по которой из бюджета исчезло более 3,1 млн грн, выделенных на строительство противорадиационного укрытия для местного учебного заведения.

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