В Херсоне разоблачили схему хищения 3,1 млн грн на строительстве школьного укрытия

Прокуроры Херсонской окружной прокуратуры совместно со следователями полиции разоблачили схему, по которой из бюджета исчезло более 3,1 млн грн, выделенных на строительство противорадиационного укрытия для местного учебного заведения

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, в конце 2024 года одно из управлений Херсонского городского совета заключило договор с частной строительной компанией для строительства противорадиационного хранилища в профессиональном училище города. Жизненно необходимый для Херсона проект предусматривал обязательное привлечение специалистов по авторскому и техническому надзору.

Они должны были контролировать объемы и качество израсходованных материалов, обеспечивая безопасность строительства.

Однако когда комиссия пришла проверить готовый объект, выяснилось, что цифры в отчетах и реально проведенные работы существенно отличаются.

Подрядчик вносил в официальные акты выполненных работ строительный "воздух" - объемы, которых на самом деле никто не выполнял. Комплексная строительно-техническая и экономическая экспертизы впоследствии подтвердили колоссальное завышение стоимости. Дошло до того, что в документы вписывали несуществующее армирование конструкций почти на полмиллиона гривен.

Пока город ежедневно находится под вражескими обстрелами, директор компании конвертировал государственные ресурсы и безопасность людей в свои доходы. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, достигла более 3,1 млн грн.

На основании собранных материалов следствия и проведенных экспертиз директору подрядной компании уведомлено о подозрении в присвоении имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения, а также в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Действия специалистов по техническому и авторскому надзору квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, что прокуроры Херсонской и Хмельницкой областных прокуратур сообщили о подозрении в двух уголовных производствах по растрате бюджетных средств при строительстве противорадиационных укрытий для учебных заведений.