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24 червня 2026, 18:28

На Кіровоградщині викрито схему розкрадання 2,8 млн грн на ремонті площі

24 червня 2026, 18:28
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Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
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Прокурори Знам’янської окружної прокуратури повідомили про підозру фізичній особі-підприємцю, яку підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні документів під час ремонту Площі Героїв Майдану у Знам’янці

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2023 році підрядниця виконувала роботи з капітального ремонту центральної площі міста. Після завершення робіт до актів приймання були внесені відомості про використання тротуарної плитки, яка нібито відповідала усім вимогам державних стандартів.

Втім, проведені експертизи встановили, що частина використаних матеріалів не відповідала нормативним показникам міцності та морозостійкості. Попри це, роботи були прийняті та оплачені за повною вартістю.

За версією слідства, внаслідок таких дій з місцевого бюджету безпідставно сплачено понад 2,8 млн гривень за матеріали неналежної якості.

Підприємиці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції викрили схему, за якою з бюджету зникло понад 3,1 млн грн, виділених на будівництво протирадіаційного укриття для місцевого навчального закладу.

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