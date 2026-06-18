В Кропивницком ввели мораторий на русскоязычную музыку и мероприятия

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18 июня в Кропивницком во время сессии горсовета ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка, передает RegioNews .

"Сегодня, 18 июня, Кропивницкий городской совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта", - говорится в сообщении.

Запрещение касается: воспроизведения музыкальных клипов, песен, рекламных и развлекательных аудио- и видеоматериалов в публичных местах (ТРЦ, торговые заведения, кафе, рестораны и транспорт); проведение концертов, клубных, театральных и развлекательных публичных мероприятий с использованием русского языка; публичной популяризации русскоязычного культурного продукта во время массовых мероприятий, в коммунальных и публичных заведениях, в частности, образования, спорта, досуга.

Мораторий не распространяется на личное общение и религиозные обряды.

Напомним, что с начала года уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская получила 659 жалоб по поводу нарушения языкового законодательства.