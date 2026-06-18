У Кропивницькому запровадили мораторій на російськомовну музику та заходи

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18 червня у Кропивницькому під час сесії міськради запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукт

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови, передає RegioNews .

"Сьогодні, 18 червня, Кропивницька міська рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заборона стосується: відтворення музичних кліпів, пісень, рекламних та розважальних аудіо- та відеоматеріалів у публічних місцях (ТРЦ, заклади торгівлі, кафе, ресторани та транспорт); проведення концертів, клубних, театральних та розважальних публічних заходів із використанням російської мови; публічної популяризації російськомовного культурного продукту під час масових заходів, у комунальних та публічних закладах, зокрема, освіти, спорту, дозвілля.

Мораторій не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.

Нагадаємо, що з початку року уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська отримала 659 скарг щодо порушення мовного законодавства.