У Кропивницькому запровадили мораторій на російськомовну музику та заходи
18 червня у Кропивницькому під час сесії міськради запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукт
Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови, передає RegioNews.
"Сьогодні, 18 червня, Кропивницька міська рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що заборона стосується: відтворення музичних кліпів, пісень, рекламних та розважальних аудіо- та відеоматеріалів у публічних місцях (ТРЦ, заклади торгівлі, кафе, ресторани та транспорт); проведення концертів, клубних, театральних та розважальних публічних заходів із використанням російської мови; публічної популяризації російськомовного культурного продукту під час масових заходів, у комунальних та публічних закладах, зокрема, освіти, спорту, дозвілля.
Мораторій не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.
Нагадаємо, що з початку року уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська отримала 659 скарг щодо порушення мовного законодавства.