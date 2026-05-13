Військовий з Кіровоградщини проведе 15 років за ґратами за роботу на ворожу розвідку

На Кіровоградщині суд виніс суворий вирок агенту ФСБ, який зливав ворогу секретну інформацію про мінні поля та розташування військових об’єктів у трьох областях України

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори довели, що у травні 2025 року чоловіка через Telegram завербував представник ФСБ РФ. Засуджений мав наркотичну залежність і погодився співпрацювати з ворогом за грошову винагороду.

Упродовж кількох місяців він передавав окупантам розвіддані про штатну структуру та бойові розпорядження підрозділів ЗСУ, місця дислокації навчальних центрів і військових об’єктів у Кропивницькому, Черкасах та на Дніпропетровщині. Також інформатор "зливав” координати пунктів управління, графіки переміщення особового складу та карти мінування позицій на лінії бойового зіткнення.

За виконані завдання агент отримав понад 4 тис доларів у криптовалюті, які витрачав на психотропні речовини.

Під час затримання та обшуків правоохоронці вилучили наркотики, а також техніку з доказами його співпраці з РФ.

