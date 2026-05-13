11:12  13 травня
На Полтавщині з водойми дістали тіло жінки
09:47  13 травня
На Рівненщині вже тиждень шукають зниклого 15-річного хлопця
08:33  13 травня
У Києві чоловік "підрізав" авто і пограбував військового – його судитимуть
UA | RU
UA | RU
13 травня 2026, 20:17

Військовий з Кіровоградщини проведе 15 років за ґратами за роботу на ворожу розвідку

13 травня 2026, 20:17
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

На Кіровоградщині суд виніс суворий вирок агенту ФСБ, який зливав ворогу секретну інформацію про мінні поля та розташування військових об’єктів у трьох областях України

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори довели, що у травні 2025 року чоловіка через Telegram завербував представник ФСБ РФ. Засуджений мав наркотичну залежність і погодився співпрацювати з ворогом за грошову винагороду.

Упродовж кількох місяців він передавав окупантам розвіддані про штатну структуру та бойові розпорядження підрозділів ЗСУ, місця дислокації навчальних центрів і військових об’єктів у Кропивницькому, Черкасах та на Дніпропетровщині. Також інформатор "зливав” координати пунктів управління, графіки переміщення особового складу та карти мінування позицій на лінії бойового зіткнення.

За виконані завдання агент отримав понад 4 тис доларів у криптовалюті, які витрачав на психотропні речовини.

Під час затримання та обшуків правоохоронці вилучили наркотики, а також техніку з доказами його співпраці з РФ.

Нагадаємо, що прокурори довели в суді вину 54-річного харків’янина, який працював на російські спецслужби, передавав інформацію про військових ЗСУ та готував теракт на об’єкті газової інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кропивницький Кіровоградська область розвідка
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Херсонщині засудили пособника окупантів, який інтегрував український ліцей у систему освіти РФ
13 травня 2026, 21:17
На Харківщині ідентифікували росгвардійця, який катував місцевого суддю
13 травня 2026, 20:53
На Житомирщині викрили масштабну схему у коледжі: посадовці фіктивно працевлаштували 14 "педагогів"
13 травня 2026, 19:45
Обіцяла безмежне кохання: у Києві аферистка виманила з військового понад півмільйона
13 травня 2026, 19:25
"Яєчна атака" під ВАКС: невідомий намагався поцілити в Єрмака
13 травня 2026, 19:10
У Самборі посадовці заробляли на зриві мобілізації
13 травня 2026, 18:50
Столичні копи затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Оболонському районі
13 травня 2026, 18:23
На Київщині "салон краси" виявився "казино"
13 травня 2026, 17:55
На Херсонщині ворожий безпілотник прицільно атакував людей
13 травня 2026, 17:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »