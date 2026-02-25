08:17  25 лютого
На кладовищі Кіровоградщини знайшли бойову частину ворожого БпЛА
07:46  25 лютого
Лікарня на Харківщині два роки отримувала мільйони, хоча не працювала
00:55  25 лютого
"Буде двоє дітей": співак Віталій Козловський зізнався про плани на родину
25 лютого 2026, 08:17

На кладовищі Кіровоградщини знайшли бойову частину ворожого БпЛА

25 лютого 2026, 08:17
Фото: Національна поліція
Після чергової повітряної атаки РФ по Україні на території кладовища одного з населених пунктів Кіровоградської області місцеві жителі виявили уламки вибухонебезпечного предмета

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що фахівці управління вибухотехнічної служби поліції оперативно прибули на місце події та провели обстеження.

Бойову частину ворожого безпілотного літального апарата, яка не здетонувала, спеціалісти транспортували на підривний майданчик.

Небезпечний предмет було знищено методом контрольованого підриву на безпечній відстані від населених пунктів.

Правоохоронці наголошують, у разі виявлення підозрілих предметів:

  • не підходьте та не торкайтеся знахідки;
  • відійдіть на безпечну відстань;
  • негайно повідомте про небезпечний предмет за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, нещодавно у Вознесенському районі Миколаївської області фахівці ДСНС вилучили небезпечні залишки російської крилатої ракети Х-101.

Раніше на Київщині водолази дістали з озера частину дрона з 1,5 кг вибухівки. Рятувальники наголошують: уламки дронів та їхні бойові елементи залишаються смертельно небезпечними навіть після тривалого перебування у воді.

