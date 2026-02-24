Украинские военные "накрыли" российскую пехоту в Запорожье
Силы обороны продолжают уничтожать русскую технику и живую силу на временно оккупированных территориях. Стало известно об ударе по нескольким направлениям, в частности – Запорожскому
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
24 февраля украинские военные ударили по реактивной системе залпового огня "Ураган" вблизи Любимовки на временно оккупированной территории Запорожской области.
Кроме того, во временно оккупированном Крыму украинские защитники атаковали район скопления живой силы противника.
Напомним, ранее украинские военные уничтожили редкий российский дрон за 100 тысяч долларов.
За четыре года Россия совершила почти 5 800 атак на энергосистему УкраиныВсе новости »
24 февраля 2026, 11:32Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 240 тыс. преступлений, 1 100 подозрений и 240 приговоров
24 февраля 2026, 10:35Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ на фронте
24 февраля 2026, 07:15
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Украинские пограничники показали, как уничтожают пехоту врага на севере Харьковщины
24 февраля 2026, 17:52В Киеве горит бывшее здание Радио Эра
24 февраля 2026, 17:37На Волыни пьяную воспитательницу в наручниках вывели из детского сада
24 февраля 2026, 16:50На Буковине будут судить водитель иномарки, которая "влетела" в ВАЗ
24 февраля 2026, 16:30В Одессе работника общепита мобилизовали прямо из кухни
24 февраля 2026, 16:29Военного РФ будут судить за насилие во время оккупации Киевщины
24 февраля 2026, 15:58Водитель Glovo сбил пешехода в центре Тернополя
24 февраля 2026, 15:38В Запорожье представили памятные монеты, посвященные прифронтовым регионам
24 февраля 2026, 15:24На Черниговщине чиновник ТЦК снимала мужчин с учета
24 февраля 2026, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий