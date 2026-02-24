14:54  24 февраля
Во Львовской области офицер ВСУ во время отпуска сбежал в РФ
11:45  24 февраля
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян
09:55  24 февраля
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
24 февраля 2026, 17:45

Украинские военные "накрыли" российскую пехоту в Запорожье

24 февраля 2026, 17:45
Фото: Генштаб ЗСУ
Силы обороны продолжают уничтожать русскую технику и живую силу на временно оккупированных территориях. Стало известно об ударе по нескольким направлениям, в частности – Запорожскому

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

24 февраля украинские военные ударили по реактивной системе залпового огня "Ураган" вблизи Любимовки на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму украинские защитники атаковали район скопления живой силы противника.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили редкий российский дрон за 100 тысяч долларов.

23 февраля 2026
07 августа 2025
