Обстрел Кировоградщины: повреждена инфраструктура "Укрзализныци", изменены маршруты поездов
Из-за вечерних обстрелов Кировоградщины и повреждения инфраструктуры "Укрзализныця" изменила движение поездов
Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.
"В результате вечерних обстрелов Кировоградщины имеем повреждения инфраструктуры – оценить их и начать восстановление сможем после отбоя", – говорится в сообщении.
Из соображений безопасности "Укрзализныця" изменила движение ряда поездов:
- №53 Днепр – Одесса;
- №92/60 Одесса – Харьков/Краматорск;
- №7 Харьков – Одесса;
- №128 Львов – Запорожье;
- №52 Одесса – Запорожье.
Сообщается, что следование по обходному маршруту приведет к задержке не менее 3 часов. При этом ни один рейс дальнего сообщения не отменяется, а до станций Кировоградской области, которые наши поезда будут вынуждены миновать, "Укрзализныця" довезет утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами.
"Рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры, сейчас все пассажиры и бригада находятся в укрытии. Точное время отправки, прогнозные сроки восстановительных работ и маршруты утренних поездов мы сообщим дополнительно на официальных каналах Укрзализныци", – отметили в компании.
Напомним, вечером 19 марта российские войска нанесли удар по Запорожью. Пострадали гражданские.