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20 марта 2025, 01:40

Обстрел Кировоградщины: повреждена инфраструктура "Укрзализныци", изменены маршруты поездов

20 марта 2025, 01:40
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фото: скриншот из видео
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Из-за вечерних обстрелов Кировоградщины и повреждения инфраструктуры "Укрзализныця" изменила движение поездов

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

"В результате вечерних обстрелов Кировоградщины имеем повреждения инфраструктуры – оценить их и начать восстановление сможем после отбоя", – говорится в сообщении.

Из соображений безопасности "Укрзализныця" изменила движение ряда поездов:

  • №53 Днепр – Одесса;
  • №92/60 Одесса – Харьков/Краматорск;
  • №7 Харьков – Одесса;
  • №128 Львов – Запорожье;
  • №52 Одесса – Запорожье.

Сообщается, что следование по обходному маршруту приведет к задержке не менее 3 часов. При этом ни один рейс дальнего сообщения не отменяется, а до станций Кировоградской области, которые наши поезда будут вынуждены миновать, "Укрзализныця" довезет утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами.

"Рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры, сейчас все пассажиры и бригада находятся в укрытии. Точное время отправки, прогнозные сроки восстановительных работ и маршруты утренних поездов мы сообщим дополнительно на официальных каналах Укрзализныци", – отметили в компании.

Напомним, вечером 19 марта российские войска нанесли удар по Запорожью. Пострадали гражданские.

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война Укрзализныця поезд обстрелы инфраструктура Кировоградская область
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