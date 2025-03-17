фото: СБУ

СБУ задержала агента российских спецслужб, готовившего координаты для новой серии воздушных ударов РФ по Одессе. Среди потенциальных целей врага были запасные командные пункты и админздания Сил обороны

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Чтобы "пробить" украинскую ПВО во время вражеской атаки, агент пытался обнаружить и передать оккупантам координаты радиолокационных станций ВСУ.

Кроме того, для получения информации о фактическом пребывании украинских защитников на пунктах временного или постоянного базирования, фигурант устанавливал скрытые камеры.

Так, например, одну из них он замаскировал напротив центрального входа в админздание СБУ. Отснятые кадры агент "перебрасывал" с флешки видеоустройства на мобильный телефон, а дальше мессенджером – своему российскому куратору.

Контрразведка СБУ разоблачила злоумышленника, задокументировала его преступления и задержала. Одновременно Служба безопасности провела комплексные меры, чтобы обезопасить локацию сил обороны.

По данным следствия, российским агентом оказался 21-летний местный безработный, который хотел "быстро заработать" на Телеграм-каналах. Там его завербовали оккупанты и поставили соответствующие задачи.

Во время обысков у задержанного изъяли видеокамеры с флешносителями, а также телефон и сим-карты, периодически менявшиеся для конспирации связи с оккупантами.

Фигуранту объявили подозрение. Сейчас он находится под стражей.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ совместно с правоохранителями задержали 19-летнюю жительницу Николаева, которая сотрудничала с РФ. По указанию противника она планировала организовать теракт у областного управления полиции.