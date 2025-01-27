В Кировоградской области экс-главу сельсовета осудили за продажу земли

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В Кировоградской области бывшего главу сельсовета снова осудили за взяточничество. Женщина продала земельный участок местному жителю

Как передает RegioNews, об этом сообщает Антикоррупционное измерение.

Женщину, которая в течение 2015-2016 годов возглавляла Чемерпольский сельский совет Гайворонского района Кировоградской области, приговорили к 6 годам лишения свободы по делу о взяточничестве.

Отмечается, что в 2016 году чиновник предложила местному жителю приобрести за 5000 грн земельный участок площадью 0,12 га.

Главу сельсовета задержали "на горячем"

Также суд на 3 года запретил ей работать во властных структурах.

Напомним, правоохранители задержали жительницу Одессы , которая за 750 долларов помогала украинцам получить водительское удостоверение.

На днях правоохранители разоблачили 13 военных чиновников , которые незаконно насчитали более 13 млн гривен выплат.

Напомним, в Волынской области задержаны злоумышленники, которые продавали мужчинам маршруты для побега за границу .