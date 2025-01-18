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18 января 2025, 17:19

Водительские права за 750 долларов: в Одессе задержали посредницу

18 января 2025, 17:19
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фото: полиция
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Правоохранители задержали жительницу Одессы, которая помогала гражданам "положительно решить" вопрос получения водительских удостоверений. За свои услуги брала 750 долларов

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Одесситка подыскивала "клиентов" и уверяла, что поскольку имеет связи в региональном сервисном центре, поможет сдать экзамены и получить водительское удостоверение. Цена вопроса – 750 долларов "вознаграждения".

Полицейские задержали фигурантку. Ей объявили подозрение.

Женщине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают лиц, в том числе и среди служащих регионального сервисного центра, которые могут быть причастны к схеме.

Напомним, на Закарпатье разоблачили махинации с программой "Доступные лекарства". Пациенты были вынуждены покупать лекарства за свои деньги.

взятка Одесса задержание экзамен сервисный центр водительское удостоверение
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