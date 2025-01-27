На Кіровоградщині екс-очільницю сільради засудили за продаж землі

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У Кіровоградській області колишню голову сільради знову засудили за хабарництво. Жінка продала земельну ділянку місцевому жителю

Як передає RegioNews, про це повідомляє Антикорупційний вимір.

Жінку, яка протягом 2015-2016 років очолювала Чемерпільську сільську раду Гайворонського району Кіровоградської області засудили до 6 років позбавлення волі у справі про хабарництво.

Зазначається, що у 2016 році посадовиця запропонувала місцевому жителю придбати за 5000 грн земельну ділянку площею 0,12 га.

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Також суд на 3 роки заборонив їй працювати у владних структурах.

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