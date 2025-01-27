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27 січня 2025, 10:52

На Кіровоградщині екс-очільницю сільради засудили за продаж землі

27 січня 2025, 10:52
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фото: freepik.com
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У Кіровоградській області колишню голову сільради знову засудили за хабарництво. Жінка продала земельну ділянку місцевому жителю

Як передає RegioNews, про це повідомляє Антикорупційний вимір.

Жінку, яка протягом 2015-2016 років очолювала Чемерпільську сільську раду Гайворонського району Кіровоградської області засудили до 6 років позбавлення волі у справі про хабарництво.

Зазначається, що у 2016 році посадовиця запропонувала місцевому жителю придбати за 5000 грн земельну ділянку площею 0,12 га.

Голову сільради затримали "на гарячому"

Також суд на 3 роки заборонив їй працювати у владних структурах.

Нагадаємо, правоохоронці затримали жительку Одеси, яка за 750 доларів допомагала українцям отримати водійське посвідчення.

Днями правоохоронці викрили 13 військових посадовців, які незаконно нарахували понад 13 млн гривень виплат.

Нагадаємо, у Волинській області затримали зловмисників, які продавали чоловікам маршрути для втечі за кордон. У правопорушників вилучили понад 30 000 доларів США.

Кіровоградська область корупція сільрада земля продаж землі
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