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06 декабря 2024, 10:31

Под Киевом в ставке утонул мужчина

06 декабря 2024, 10:31
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фото: ГСЧС
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Днем 5 декабря в селе Хотов Обуховского района в ставке обнаружили тело мужчины

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели в гидрокостюмах достали тело утопленника. Погибшим оказался 77-летний мужчина.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, на днях в Киевской области пассажирский поезд насмерть сбил 20-летнего юношу. Трагический случай произошел в Фастовском районе.

Киевская область утопленники спасатели ставок
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