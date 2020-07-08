Под Кабмином требуют не назначать Мураеву заместителем главы ХОГА

Акция против назначения Мураевой проходит в Киеве перед заседанием правительства, которое должно начаться в 13:00

Акция против назначения Мураевой проходит в Киеве перед заседанием правительства, которое должно начаться в 13:00

Представители харьковских общественных организаций пикетируют Кабинет министров с требованием не назначать Валерию Мураеву на должность заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Люди держат плакаты с надписями "Харьков - украинский город", "Нет ватникам в ХОГА", "Мураеву в ХОГА? Лучше в ОРДЛО!", "Мураеву за поребрик", "Нет пророссийскому реваншу".

Как сообщил один из организаторов акции, глава общественной организации "Фрайкор" Георгий Тарасенко, кандидатуру Мураевой на должность заместителя председателя Харьковской ОГА могут сегодня согласовать, поэтому представители "Фрайкора", "Правого сектора", "Союза ветеранов АТО", объединения "С14" вышли на акцию протеста.

По словам Тарасенко, на акции присутствовало более 250 человек, из Харькова приехало больше 100.

Сегодня ее могут согласовывать, поэтому мы пришли к Кабмину с требованием не допустить этого. К нам выходил представитель департамента Кабинета министров, мы передали ему устное обращение с нашим требованием", - рассказал Тарасенко.

Акция началась в 9:00 и продлится до 11:00, затем протестующие перейдут под Офис президента, а в 13:00 вернутся под Кабмин.

Если ее назначат, мы поймем это как сдачу Харькова, будем устраивать законные акции-протесты", - добавил Тарасенко.

Напомним, вчера В Харькове митинговали против назначения Мураєвої заместителем председателя ОГА.