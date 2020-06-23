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23 июня 2020, 20:17 7

В Кропивницком закрыли детсад: у работника обнаружили COVID-19

23 июня 2020, 20:17 7
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Детский сад посетили 48 детей
Детский сад посетили 48 детей
Фото: pixabay.com
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В Кропивницком закрыли дошкольное учебное заведение №23 “Спутник” - у одного из работников заведения обнаружено коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщила начальник управления образования городского совета Лариса Костенко, передает RegioNews.

По информации чиновницы, детский садик проработал 10 дней. За указанный период дошкольное учебное заведение посетили 48 детей. Здесь работают 58 человек.

Со слов работника, который заболел, контактов с детьми почти не было, поскольку в каждом садике отработаны схемы движения, в соответствии с которыми дети контактируют только со своим воспитателем и его помощником. Человек контактировала лишь с несколькими другими работниками, - отметила Лариса Костенко.

Она отметила, что работник сада действовал согласно инструкции: после повышения температуры тела, позвонил семейному врачу, позже он был госпитализирован.

в настоящее время заведение закрыли на карантин. Предварительно там провели дезинфекцию. Большинство работников заведения находятся в самоизоляции. Работу детсада возобновят после того, как все работники предоставят справки о отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Ранее сообщалось, что за сутки коронавирус в Украине умерло 23 человека, выздоровели - 314 больных.

коронавирус карантин детский сад Кропивницкий дети
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