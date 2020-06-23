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23 червня 2020, 20:17 3

У Кропивницькому закрили дитсадок: у працівника виявили COVID-19

23 червня 2020, 20:17 3
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Дитячий садочок відвідало 48 дітей
Дитячий садочок відвідало 48 дітей
Фото: pixabay.com
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У Кропивницькому зачинили дошкільний навчальний заклад №23 “Супутник” - в одного з працівників закладу виявлено коронавірусну інфекцію.

Про це повідомила начальниця управління освіти міської ради Лариса Костенко, передає RegioNews.

За інформацією посадовиці, дитячий садочок пропрацював 10 днів. За вказаний період дошкільний навчальний заклад відвідало 48 дітей. Працюють тут 58 людей.

Зі слів працівника, що захворів, контактів з дітьми майже не було, оскільки у кожному садочку відпрацьовані схеми руху, відповідно до яких діти контактують тільки зі своїм вихователем та його помічником. Людина контактувала лише з кількома іншими працівниками, - зауважила Лариса Костенко.

Вона відзначила, що працівник садочка діяв відповідно до інструкції: після підвищення температури тіла, зателефонував сімейному лікарю, пізніше його було госпіталізовано.

Наразі заклад закрили на карантин. Попередньо там провели дезінфекцію. Більшість працівників закладу перебувають на самоізоляції. Роботу дитсадка відновлять після того, як всі працівники нададуть довідки про негативний результат ПЛР-тестування.

Раніше повідомлялось, що за добу від коронавірусу в Україні померло 23 людини, одужали - 314 хворих.

коронавірус карантин діти дитячий садок Кропивницький
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