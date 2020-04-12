В Днепропетровской области на изоляцию отправили 53 медика из-за контакта с больной коронавирусом коллегой
В Днепропетровской области из-за медсестры, которая заболела коронавирусом, пришлось изолировать 53 медработника местной больницы
В Днепропетровской области из-за медсестры, которая заболела коронавирусом, пришлось изолировать 53 медработника местной больницы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.
Начальница отдела санэпиднадзора ГУ Госпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович отметила, что в райцентре Петропавловка у 53 медработников взяли анализы методом полимеразной цепной реакции, результатов ожидают.
Женщина, у которой диагностировали болезнь, имела контакты с членами религиозной организации, проводившей библейскую школу в Первомайске, где затем зафиксировали вспышку коронавируса.
Напомним, что по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине за сутки лабораторно подтверждены 266 новых случаев инфицирования COVID-19, общее количество заболевших - 2777. Из них в Днепропетровской областм — 58 случаев.
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