Боевики атаковали на Донецком направлении: один солдат погиб, еще четыре – ранены

Российские оккупационные войска атаковали позиции украинских военнослужащих на Донецком направлении сегодня, 10 марта

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Российские оккупационные войска атаковали позиции украинских военнослужащих на Донецком направлении сегодня, 10 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Известно, что боевики вели огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреляли военный грузовой автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса. Вследствие попадания ракеты есть потери среди украинских военнослужащих.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, по сравнению с предыдущими сутками оккупанты увеличили количество обстрелов украинских оборонительных позиций.

"Дважды успокаивать противника пришлось военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи на подступах к Авдеевке", - говорится в сообщении.

Потери в ВСУ сегодня также подтверждены источником. По предварительной информации на 12.30, один военнослужащий Объединенных сил погиб, четыре получили ранения.

Напомним, ранее сегодня журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил об обстреле военного грузовика боевиками в районе Авдеевки.