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10 марта 2020, 12:15 30

На Донбассе начался новый бой: подбит грузовик ВСУ, есть потери – СМИ

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10 марта 2020, 12:15 30
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На Донбассе в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка боевики обстреляли украинские позиции из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9:44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ
Фото: flickr/ministryofdefenceua
На Донбассе в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка боевики обстреляли украинские позиции из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9:44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ

Как передает RegioNews, об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По его словам, украинская сторона открыла ответный огонь спустя час.

"Раненые в одном из разведбатов", - написал он.

В свою очередь, журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что один тяжело раненый украинский боец скончался во время эвакуации.

Напомним, 9 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение. Того же дня пророссийские боевики в зоне ООС атаковали военных медиков и сбросили на их служебное авто гранату.


Донбасс боевики обстрелы ВСУ
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