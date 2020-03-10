На Донбассе начался новый бой: подбит грузовик ВСУ, есть потери – СМИ

На Донбассе в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка боевики обстреляли украинские позиции из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9:44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ

Фото: flickr/ministryofdefenceua

На Донбассе в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка боевики обстреляли украинские позиции из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9:44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ

Как передает RegioNews, об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. По его словам, украинская сторона открыла ответный огонь спустя час. "Раненые в одном из разведбатов", - написал он. В свою очередь, журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что один тяжело раненый украинский боец скончался во время эвакуации. Напомним, 9 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение. Того же дня пророссийские боевики в зоне ООС атаковали военных медиков и сбросили на их служебное авто гранату.

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