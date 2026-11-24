В Черниговском районе российский ударный беспилотник попал в дачный дом, но не сдетонировал. Боеприпас представлял опасность для местных жителей, поэтому на место вызвали взрывотехников, обезвредивших боевую часть дрона

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает RegioNews .

После получения сообщения об опасной находке на место прибыли взрывотехники областной полиции. Соблюдая все необходимые меры безопасности, специалисты обезвредили боевую часть ударного беспилотника.

После этого боеприпас транспортировали на специализированную площадку для окончательной ликвидации.

В полиции призывают граждан не приближаться к подозрительным предметам и не прикасаться к ним. В случае обнаружения снарядов, мин, гранат, обломков беспилотников, ракет или других взрывоопасных предметов необходимо отойти по тому же пути, по которому человек подошел к опасному месту, и сообщить о находке по номеру 102.

Также правоохранители отмечают необходимость следить, чтобы к таким предметам не приближались дети.

Самостоятельно осматривать, перемещать или пытаться обезвредить боеприпасы запрещено.

Напомним, что в Подольском районе столицы взрывотехники изъяли недетонированную боевую часть российского беспилотника, 19 ноября попавшего в жилой дом.