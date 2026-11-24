Фото: прокуратура

В Днепропетровской области будут судить 40-летнего мужчину. Он изнасиловал и убил ребенка

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

Преступление произошло в мае. Тогда мужчина заманил 11-летнего мальчика в заброшенное здание. Там он ударил ребенка, связал руки и изнасиловал. Когда мальчик заявил, что расскажет об этом, мужчина задушил его полиэтиленовым пакетом.

На следующий день правоохранители обнаружили тело ребенка. Впоследствии мужчину задержали. В его телефоне обнаружили файлы с материалами сексуального насилия над детьми. При этом оказалось, что это не первое его преступление против детей.

"В 2010 году он признан виновным в покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера", - выяснили правоохранители.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.