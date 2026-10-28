Вез гроб и сбежал в лесополосу: на Херсонщине водителя разыскивал ТЦК

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Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 22 октября в одном из населенных пунктов Великоалександровской общины.

Правоохранители остановили два автомобиля, водители которых перед блокпостом резко свернули с главной дороги, а затем вернулись на нее уже по пункту проверки.

В ходе проверки выяснилось, что водитель микроавтобуса находится в розыске Центрально-городского РТЦК и СП в Кривом Роге из-за уклонения от военного учета, прохождения военно-врачебной комиссии и призыва на военную службу во время мобилизации.

По данным правоохранителей, мужчину не задерживали – он все время оставался в автомобиле. Вскоре прибыли родственники умершего и начали перегружать гроб с телом на прицеп. Полицейские предложили сопроводить процессию к месту назначения и первыми отправились с места происшествия.

Как установила проверка, во время движения водитель микроавтобуса остановился, выбежал из автомобиля и скрылся в лесополосе, оставив внутри гроб. В этот момент полицейских рядом не было. О побеге им сообщили очевидцы, двигавшиеся сзади.

По факту инцидента идет служебное расследование.

Напомним, во Львовской области водитель ударил военного ТЦК битой по голове. Группа оповещения остановила Mercedes-Benz Sprinter для проверки военно-учетных документов. Между водителем и военнослужащим возник конфликт.