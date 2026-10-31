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В Украине из-за российских мин погибли 510 человек, среди них 26 детей
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31 октября 2026, 13:50

В Украине из-за российских мин погибли 510 человек, среди них 26 детей

31 октября 2026, 13:50
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Фото: demine.gov.ua
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В Украине верифицировали 1256 случаев, связанных с минами и другими взрывоопасными предметами, с начала полномасштабной войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минобороны.

В общей сложности пострадали 1 757 человек: 510 погибли, еще 1 247 получили ранения разной степени тяжести.

Среди пострадавших – пенсионеры, фермеры, водители, школьники, работники критической инфраструктуры, специалисты по разминированию и другие категории населения.

Особо опасными мины остаются для детей. С начала полномасштабной войны погибли 26 детей – 25 мальчиков и одна девочка. Еще 145 детей, среди которых 125 мальчиков и 20 девушек, получили ранения.

Напомним, во время полевых работ на Сумщине трактор наехал на неизвестную взрывчатку. Водитель получил травмы, его доставили в больницу.

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