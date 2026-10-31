Фото: Укрпочта

В субботу, 31 октября, вражеский беспилотник поразил автомобиль передвижного отделения Укрпочты на Запорожье. От удара у машины сорвало крышу

Об этом сообщил генеральный директор АТ "Укрпочта" Игорь Смилянский, передает RegioNews.

Экипаж успел эвакуироваться, никто из работников и клиентов не пострадал. Команда уже вернулась домой.

В Укрпочте сообщили, что это уже 439-я атака на автомобили компании. Стоимость утраченных посылок клиентам компенсируют.

Напомним, в ночь на 31 октября русские войска повторно атаковали энергетические объекты Киева, Киевской и Днепропетровской областей.