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16 октября 2026, 10:56

Утренние удары по Харькову: обновлена информация о погибших и пострадавших

16 октября 2026, 10:56
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Фото: ОВА
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Появилась уточненная информация о последствиях утренней атаки беспилотников на Харьков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В Шевченковском районе в результате вражеских ударов погибли два человека. Одного мужчину медикам удалось реанимировать – сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии в операционной, врачи борются за его жизнь.

Кроме того, в Шевченковском районе обнаружили еще одно место попадания. Там две женщины подверглись острой реакции на стресс, им помогли на месте. Повреждены три автомобиля.

Общее количество пострадавших составляет 16 человек.

Напомним, утром 16 октября российские войска совершили атаку беспилотниками на два района Харькова. Ранее сообщалось о трех погибших и семи пострадавших.

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