Убийство пятерых военных на Харьковщине: какие были причины трагедии

Следователи СБУ вручили подозрение солдату 1009-го мотострелкового полка 68-й дивизии ВС РФ Леониду Рыжикову, который 13 октября убил 5 украинских воинов, 1 мирного жителя и пытался скрыться в Харькове. Обстоятельства этого преступления достойны внимания, моя рота также действует именно в этом районе

Следователи СБУ вручили подозрение солдату 1009-го мотострелкового полка 68-й дивизии ВС РФ Леониду Рыжикову, который 13 октября убил 5 украинских воинов, 1 мирного жителя и пытался скрыться в Харькове. Обстоятельства этого преступления достойны внимания, моя рота также действует именно в этом районе

Фото из открытых источников

Согласно пресс-релизу СБУ, нападение на бойцов совершило российский солдат штурмовой роты 1009-го мотострелкового полка ВС РФ. По словам убийцы, он вместе с еще одним солдатом был направлен на штурм украинских позиций в районе села Старица, в лесу начался огневой контакт, напарник сдался в плен. Но Рыжиков пошел дальше сам. Ему удалось незамеченным обойти позиции 72-й бригады избегая боя, и выйти в наш глубокий тыл, он прошел по прямой не менее 25 км. Рыжиков не имел специальной военной подготовки и не был диверсантом, это бывший российский зек, достаточно здоровый и молодой, в возрасте 36 лет, которого заставили заключить контракт в российской тюрьме, где он отбывал 8-летнее наказание за тяжкие телесные повреждения и кражу.

13 октября убийца встретил у пруда на территории Липцевской общины 60-летнего местного жителя, который рыбачил. Рыжиков сразу его убил.

Далее он вышел в село Михайловка, где около 16.00 беспрепятственно вошел в ближайший дом. В доме на первом этаже отдыхали пять бойцов 72-й бригады. Рыжиков застрелил четырех на первом этаже и пятого на лестнице на второй этаж.

Бойцы 72-й бригады услышали выстрелы и поспешили на помощь, но убийца быстро покинул место преступления. Он спрятал автомат, и решил спрятаться в Харькове, надеясь выдать себя за потерявшего документы человека.

Сразу после установления обстоятельств нападения командование корпуса "Хартия" приступило к поисковой операции. Путь были перекрыты, выставлены блокпосты, патрули, дроны поднялись в воздух. В результате операторы 72-й бригады нашли подозрительного человека, который двигался не в сторону фронта, а в сторону Харькова и пересек автотрассу возле села Циркуны. Воины 1-го батальона 13-й бригады "Хартия" провели зачистку района и поймали убийцу.

Что сказать о причинах?

Предпосылки этой трагедии сложились уже давно. Российские штурмовые группы пытаются пройти каждый день, каждый день их убивают, но одному из них удалось пройти.

Много времени славная 72-я механизированная бригада ведет тяжелые бои, но не получает существенного пополнения. Люди находятся на позициях месяцами, переутомляются, людей не хватает, и совсем не удивительно, что на одном из участков вражескому солдату удалось найти скважину и пройти через боевые порядки.

Все погибшие в доме были достойными опытными бойцами, работавшими почти беспрерывно, потому что пополнение им полосу не выделяют. Поэтому ничего удивительного, что днем в доме достаточно далеко от передовой люди спали.

Надеюсь, эта трагедия получит должную реакцию главнокомандующего ВСУ М.Драпатого.

У нас принято давать большее пополнение и резервов на те участки, где оборона проваливается и все сыпется. А там, где люди прилагают все силы, чтобы не отступать, чтобы держаться, там считают, что ничего тяжелого не происходит, можно и не пополнять, пока не начинает сыпаться и там. Вот к каким горьким последствиям приводит такой подход.

Надеюсь, убийца Рыжиков ни на какие обмены не попадет. А за гибель товарищей украинцы отплатят 1009 полку в стократном размере, там уже трижды полностью обнулялся состав штурмовых групп, но враг продолжает пополняться и наступать.

Это также важный урок - в прифронтовой зоне надо всегда понимать и действовать так, что враг может быть рядом.

Вечная слава и память погибшим украинским героям