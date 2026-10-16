01:55  16 октября
Экс "ВИА Гра" показала, как дрон сбивали прямо рядом с ее домом
08:22  16 октября
На Закарпатье священника задержали после стрельбы: двое погибших
10:53  16 октября
В Карпатах из-за непогоды спасали четырех туристов
UA | RU
UA | RU
Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
16 октября 2026, 18:40

Убийство пятерых военных на Харьковщине: какие были причины трагедии

16 октября 2026, 18:40
Читайте також українською мовою
Следователи СБУ вручили подозрение солдату 1009-го мотострелкового полка 68-й дивизии ВС РФ Леониду Рыжикову, который 13 октября убил 5 украинских воинов, 1 мирного жителя и пытался скрыться в Харькове. Обстоятельства этого преступления достойны внимания, моя рота также действует именно в этом районе
Следователи СБУ вручили подозрение солдату 1009-го мотострелкового полка 68-й дивизии ВС РФ Леониду Рыжикову, который 13 октября убил 5 украинских воинов, 1 мирного жителя и пытался скрыться в Харькове. Обстоятельства этого преступления достойны внимания, моя рота также действует именно в этом районе
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Согласно пресс-релизу СБУ, нападение на бойцов совершило российский солдат штурмовой роты 1009-го мотострелкового полка ВС РФ. По словам убийцы, он вместе с еще одним солдатом был направлен на штурм украинских позиций в районе села Старица, в лесу начался огневой контакт, напарник сдался в плен. Но Рыжиков пошел дальше сам. Ему удалось незамеченным обойти позиции 72-й бригады избегая боя, и выйти в наш глубокий тыл, он прошел по прямой не менее 25 км. Рыжиков не имел специальной военной подготовки и не был диверсантом, это бывший российский зек, достаточно здоровый и молодой, в возрасте 36 лет, которого заставили заключить контракт в российской тюрьме, где он отбывал 8-летнее наказание за тяжкие телесные повреждения и кражу.

13 октября убийца встретил у пруда на территории Липцевской общины 60-летнего местного жителя, который рыбачил. Рыжиков сразу его убил.

Далее он вышел в село Михайловка, где около 16.00 беспрепятственно вошел в ближайший дом. В доме на первом этаже отдыхали пять бойцов 72-й бригады. Рыжиков застрелил четырех на первом этаже и пятого на лестнице на второй этаж.

Бойцы 72-й бригады услышали выстрелы и поспешили на помощь, но убийца быстро покинул место преступления. Он спрятал автомат, и решил спрятаться в Харькове, надеясь выдать себя за потерявшего документы человека.

Сразу после установления обстоятельств нападения командование корпуса "Хартия" приступило к поисковой операции. Путь были перекрыты, выставлены блокпосты, патрули, дроны поднялись в воздух. В результате операторы 72-й бригады нашли подозрительного человека, который двигался не в сторону фронта, а в сторону Харькова и пересек автотрассу возле села Циркуны. Воины 1-го батальона 13-й бригады "Хартия" провели зачистку района и поймали убийцу.

Что сказать о причинах?

Предпосылки этой трагедии сложились уже давно. Российские штурмовые группы пытаются пройти каждый день, каждый день их убивают, но одному из них удалось пройти.

Много времени славная 72-я механизированная бригада ведет тяжелые бои, но не получает существенного пополнения. Люди находятся на позициях месяцами, переутомляются, людей не хватает, и совсем не удивительно, что на одном из участков вражескому солдату удалось найти скважину и пройти через боевые порядки.

Все погибшие в доме были достойными опытными бойцами, работавшими почти беспрерывно, потому что пополнение им полосу не выделяют. Поэтому ничего удивительного, что днем в доме достаточно далеко от передовой люди спали.

Надеюсь, эта трагедия получит должную реакцию главнокомандующего ВСУ М.Драпатого.

У нас принято давать большее пополнение и резервов на те участки, где оборона проваливается и все сыпется. А там, где люди прилагают все силы, чтобы не отступать, чтобы держаться, там считают, что ничего тяжелого не происходит, можно и не пополнять, пока не начинает сыпаться и там. Вот к каким горьким последствиям приводит такой подход.

Надеюсь, убийца Рыжиков ни на какие обмены не попадет. А за гибель товарищей украинцы отплатят 1009 полку в стократном размере, там уже трижды полностью обнулялся состав штурмовых групп, но враг продолжает пополняться и наступать.

Это также важный урок - в прифронтовой зоне надо всегда понимать и действовать так, что враг может быть рядом.

Вечная слава и память погибшим украинским героям

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство стрельба Харьковская область
 
Подписывайтесь на RegioNews
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Отопительный сезон во Львовской области 2026–2027: когда будут включать тепло
16 октября 2026, 18:55
Расстрел трех украинских пленных на агрегатном заводе в Волчанске: СБУ объявила новые подозрения
16 октября 2026, 18:45
Киевские власти хотят обязать установить границы заказника "Межигорское"
16 октября 2026, 18:20
На Закарпатье разоблачили схему для уклонистов за 10 тысяч "зелеными"
16 октября 2026, 18:15
Завладение зерном ГПЗКУ на $60 млн: организатор схемы предстанет перед судом
16 октября 2026, 17:57
Наркотики в электронных сигаретах и желейных конфетах: на Днепропетровщине разоблачили группу сбытчиков
16 октября 2026, 17:41
В Испании задержан житель Киевщины, подозреваемый в махинациях с тарифами в Ивано-Франковске
16 октября 2026, 17:26
В Днепре мужчину судили по TikTok по ТЦК
16 октября 2026, 17:15
В Херсонской области будут судить бывшего проректора за сотрудничество с оккупантами
16 октября 2026, 16:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий
Вадим Денисенко
Все блоги »