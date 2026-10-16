Расстрел трех украинских пленных на агрегатном заводе в Волчанске: СБУ объявила новые подозрения

Фото: скриншот с видео

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении еще пяти российским военным, причастным к расстрелу трех украинских военнопленных на территории агрегатного завода в Волчанске Харьковской области летом 2024 года. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

По данным СБУ, все пятеро служили в 82-м мотострелковом полку 69-й мотострелковой дивизии РФ. Среди них — командир батальона, который, по данным следствия, предписывал убить пленных, военный, который передавал эти приказы исполнителям, а также участники расстрелов.

СБУ назвала подозреваемых:

Олег Дорохов с позывным "Енот" - майор, командир батальона, который, по данным следствия, отдавал приказы убить пленных.

Михаил Пасенко с позывным "Красавчик" - рядовой, руководивший группой российских военных на территории завода и передавал приказы исполнителям.

Георгий Тарнопольский с позывным "Кот" - младший сержант, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства двух украинских защитников.

Руслан Кабанов с позывным "Коба" и Владислав Борцов с позывным "Вуду" — рядовые, которые, по версии следствия, прикрывали исполнителей при расстреле двух пленных.

Как установило расследование, в июне 2024 года российские военные допросили украинского военнопленного на захваченной территории агрегатного завода в Волчанске, после чего его убили. Воина отвели в контрольно-пропускной пункт возле административного здания предприятия и выстрелили ему в голову.

Приблизительно через две недели россияне взяли в плен еще двух украинских защитников. Их привезли на завод, допросили и привязали к столбам внутри административного здания.

3 июля 2024 связанных военнопленных отвели в хозяйственное помещение и расстреляли выстрелами в затылок, сообщает СБУ.

Ранее по материалам СБУ к пожизненному заключению приговорили гражданина РФ Сергея Тужилова на позывной "Алтай". По данным следствия, он лично убил одного украинского военнопленного из автоматического оружия и способствовал организации расстрела еще двоих.

Пятерым новым фигурантам заочно сообщили о подозрении по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Действия двух из них дополнительно квалифицировали как пособничество в преступлении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, что военнослужащему Вооруженных сил РФ сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением – его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней во время временной оккупации части Херсонской области.