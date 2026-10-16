Отопительный сезон во Львовской области 2026–2027: когда будут включать тепло

Фото иллюстративное

Об этом сообщили во Львовской областной военной администрации, передает RegioNews .

Включать отопление во Львовской области планируют, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять +8°C или ниже в течение трех суток подряд. В то же время, конкретную дату начала отопительного сезона каждая община будет определять самостоятельно, учитывая погодные условия.

Заведения социальной сферы — в частности больницы, школы и детские сады — смогут получить тепло раньше, не дожидаясь стойкого похолодания. Для этого руководители учреждений должны подать письменные заявки.

"Наша задача — обеспечить готовность систем теплоснабжения к работе и своевременное начало отопительного сезона. Важно, чтобы учреждения социальной сферы могли получить тепло раньше, если в этом будут нуждаться условия", — отметил Максим Козицкий.

Для координации работы в области будет создан оперативный штаб, который будет отвечать за стабильное прохождение осенне-зимнего периода. Департамент топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОВО будет мониторить ситуацию до завершения отопительного сезона.

В то же время, Львов готовит альтернативные источники тепла на случай временного прекращения работы основной системы отопления. По словам городского головы Андрея Садового, в одном из медицинских учреждений уже есть твердотопливные котлы, которые могут полностью обеспечить заведение теплом. Один из них уже работает и подогревает воду.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что уязвимые жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, могут получить единовременную помощь в размере до 19 400 гривен на домохозяйство.