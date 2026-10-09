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09 октября 2026, 15:59

В Одесской области будут судить экспредседателя сельсовета за незаконную аренду почти 140 га земли

09 октября 2026, 15:59
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Фото: Одесская областная прокуратура
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В Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя сельского совета Березовского района, подозреваемого в служебной халатности

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, чиновник передал в аренду почти 140 гектаров земли без необходимого решения сельсовета. Ущерб территориальной общине превышает 1 млн грн.

Часть земельного участка находится в прибрежной защитной полосе реки, а также на территории Национального природного парка "Куяльницкий".

В дальнейшем землю незаконно передали в субаренду. В 2025 году на участке выращивали пшеницу.

По версии следствия, действия бывшего чиновника нанесли территориальному обществу ущерб на сумму более 1 млн грн.

Обвинительный акт был направлен в суд. Бывшего главу сельсовета подозревают в служебной халатности.

Напомним, что правоохранители разоблачили двух руководителей подрядной организации и инженера по техническому надзору. Речь идет о завладении более 8,8 миллиона гривен на строительстве школьного укрытия .

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