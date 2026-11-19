В Киевской области в огне погибла женщина
Трагедия произошла вечером 18 ноября в Броварах. К сожалению, погиб человек
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
В Броварах произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 76-летней хозяйки. 81-летнего мужчину и 54-летнего сына погибшей госпитализировали с отравлением угарным газом. Пока мужчины в тяжелом состоянии.
Специалисты будут выяснять обстоятельства пожара.
Напомним, ранее в Ровенской области во время пожара в доме погиб 15-летний парень.
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