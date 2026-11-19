Фото: Нацполиция

Трагедия произошла вечером 18 ноября в Броварах. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Броварах произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 76-летней хозяйки. 81-летнего мужчину и 54-летнего сына погибшей госпитализировали с отравлением угарным газом. Пока мужчины в тяжелом состоянии.

Специалисты будут выяснять обстоятельства пожара.

Напомним, ранее в Ровенской области во время пожара в доме погиб 15-летний парень.